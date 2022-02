Bandido agride atendente e rouba posto em Andirá (vídeo)

Marginal invadiu estabelecimento comercial na noite desta segunda-feira

Um elemento violento invadiu, supostamente armado, o Posto Amigão, no KM 37 da BR-369 , no trevo com a PR-092, em Andirá. A ação criminosa durou pouco mais de um minuto, o bandido estaria com um revólver no bolso da blusa e agrediu fisicamente o atendente.

Após roubar dinheiro, fugiu apressadamente.

Não se sabe ainda se havia um comparsa esperando o marginal com motocicleta ou carro para ajudar na escapada.

A polícia local investiga.