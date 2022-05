Campanha realizada pelo Diretório Acadêmico de Direito da UENP

O Diretório Acadêmico Octávio Mazziotti (DAOM), que representa os estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), de Jacarezinho, está arrecadando absorventes para serem doados ao Departamento da Polícia Penal (Deppen) em Santo Antônio da Platina.

A doação pode ocorrer através do PIX daomuenpoficial@gmail.com dinheiro ou no próprio absorvente no prédio da Direito UENP, de 11 de maio a 11 de julho.