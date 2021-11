Comerciante Ari Audi receberá Cidadania Honorária Platinense

Comerciante nascido em São Paulo tem 89 anos

O empresário e comerciante Ari Audi (fotos) , 89 anos, receberá a Cidadania Honorária de Santo Antônio da Platina no próximo dia 25 às 20 horas na sede do Legislativo. A sugestão, aprovada por unanimidade, foi do vereador Rudinei Benedito Esteves.

Religioso (igreja Adventista do Sétimo Dia), familiar, alegre e honesto. Ele reside e trabalha na cidade, é casado com a dona de casa Edina, com a qual tem quatro filhos: Eveli, Robson, Emerson e Edmilsom,12 netos e nove bisnetos.

Uma das netas, Júlia, foi colunista do npdiario.

Lúcido, Ari atribui sua boa forma a vários motivos, incluindo a boa alimentação, com consumo de proteína com pouca carne vermelha, saladas(“pepino todo dia”) e o tabule, seu prato preferido, feito com quibe, tomates, cebolinha, hortelã, azeite, entre outros ingredientes.

Também faz caminhadas e chega a andar, segundo relata, cerca de cinco quilômetros quase todos os dias.

Começou no segmento de refrigeração com o pai, na capital paulista e em Tabapuã(SP).Estudou até o quarto ano primário, prestou serviços ao falecido Benedito Rodrigues, o Dito Mecânico, “a maioria dos meus familiares e amigos já embarcou”, comenta, brincando e com semblante nostálgico, referindo-se à morte de entes queridos.

Fincou tradição e credibilidade com a empresa Refrigeração Audi e ensina que, para viver bem, “é preciso conviver com harmonia com a família e as pessoas queridas, comer bem, fazer exercícios, ter muita fé e seguir os ensinamentos da Bíblia sempre”.