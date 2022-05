Apreensão de drogas em veículo em Jacaré

Condutor do carro estava embriagado

Neste sábado (21), por volta de 00h30min, ocorreu apreensão de drogas em Jacarezinho.

Os fatos aconteceram na Rua Professor Rodrigo. Em patrulhamento, os policiais militares visualizaram dois indivíduos suspeitos, já conhecidos no meio policial, adentrarem em veículo Ford Focus. Logo, foi abordado e no momento da revista, encontradas porções de drogas no banco traseiro.

Além dos dois suspeitos, também havia o condutor no carro, que apresentava sintomas de embriaguez, que foi confirmada com o teste do etilômetro com resultado positivo: 0,21 mg/l. Um dos passageiros assumiu a propriedade da droga, sendo ele detido e encaminhado para o Termo Circunstanciado. Diante disso, fez-se a devida notificação de trânsito, bem como apreensão do veículo por pendências administrativas.