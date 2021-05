Apreendidos dois veículos em SAP

Em casos parecidos faça uma denúncia via 181

Sons automotivos foram apreendidos na avenida José Palma Rennó em Santo Antônio da Platina. As ocorrências foram registradas às 21h25m e 02h40m.

O fato ocorreu após denúncias de perturbação do sossego. No primeiro caso, dia 15, a equipe Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) abordou o veículo Fiat Strada, prata, com volume alto e o conduziu para Termo Circunstanciado de Infração Penal.

Na segunda situação, dia 16, durante patrulha no local quando, visualizaram, estacionado, um VW Gol, de cor cinza, também com som extremamente alto.

Os motoristas foram encaminhados à confecção do Termo Circunstanciado.