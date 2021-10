Apreendidos som automotivo e Saveiro em Santo Antônio da Platina

Condutor de 21 anos estava na Avenida Rennó com som excessivo e foi abordado

Neste domingo, dia 17, por volta das 21h50, a Polícia Militar apreendeu uma Saveiro vermelha e um som automotivo, em Santo Antônio da Platina.

Em patrulhamento pela Av. José Palma Rennó, no Parque Renó, a equipe ROTAM deparou-se com o veículo VW/Saveiro, com um volume de som excessivo. Diante da infração, o carro foi abordado e alcançado os seguintes resultados: