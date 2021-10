Apreendidos dois simulacros em Jacarezinho

Operações distintas apreenderam simulacros de pistola na cidade



Em duas situações distintas, na sexta-feira (dia 1) e na segunda-feira (dia 4) a Policia Militar realizou apreensões de dois simulacros de pistola em Jacarezinho.

No dia primeiros, os PMs estavam realizando patrulhamento na área central da cidade, quando próximo ao Banco do Brasil, na Rua Cel. Alcântara, avistaram dois indivíduos, com características semelhantes e com a mesma motocicleta (XT 225, branca) de uma denúncia de atitude suspeita que havia acontecido no período da manhã do mesmo dia no Jardim São Luiz.

Por causa da semelhança, a equipe verificou a situação da motocicleta, enquanto os dois entravam na agência bancária. Ao saírem do local, ambos demonstraram nervosismo com a presença policial, e seguiram em direção oposta a da motocicleta e dos policiais. Com isso, solicitaram apoio de outra equipe, que abordou os indivíduos, encontrando uma simulacro de pistola na mochila de um desses.

Diante disso o rapaz que portava o objeto foi encaminhado à sede da 1ª cia da Polícia Militar para as providências. Cabe salientar que ambos envolvidos já tinham outras passagens pela polícia.

Já na segunda-feira, dia 04, a equipe foi acionada por passageiros da linha de turismo Curitiba x Belém, que denunciaram que dentro do ônibus estava um homem armado. Os policiais abordaram o veículo na Rodovia BR-153, e localizaram o sujeito com agilidade, que portava em sua cintura uma simulacro de pistola. Ao averiguarem suas bagagens, encontraram uma porção de 20 gramas de maconha.

Portanto, apreenderam a simulacro e deram voz de prisão para o elemento por porte de substâncias entorpecentes.