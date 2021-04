Em patrulhamento pela Rua Manoel C de Carvalho x Rua João Crispim neste domingo dia 4, os policiais abordaram uma VW/Saveiro, cor azul, transitando com equipamento de som ligado com volume excessivamente alto, em frente ao Hospital da cidade.

O indivíduo foi encaminhado para Termo Circunstanciado, bem com o equipamento de som apreendido.