Apreendido menor com cocaína em SAP

Ação bem sucedida da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas)

Durante patrulhamento pelo cruzamento das ruas João Guilherme Peixe e Rotary Club, afim de coibir o tráfico de drogas, pois, o local é ponto de vendas de entorpecentes, a ROCAM ( Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). abordou um jovem. Aconteceu em torno de 22h15m no bairro São João em Santo Antônio da Platina.

Com ele flagrada cocaína e o dinheiro proveniente do tráfico; Apreendido e posteriormente, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as devidas providências. Resultados: Adolescente de 16 anos (apreendido), entorpecente Apreendido: 11 buchas de cocaína (10 gramas); dinheiro apreendido: R$ 1.040,00.