Detido na Vila Ribeiro em SAP

Não tinha habilitação e carro com licenciamento atrasado

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) patrulhava, em torno de 19 horas da segunda-feira, dia 11, pela rua Rotary, na Vila Ribeiro, quando percebeu um VW/Golf, cor preta, sendo conduzido pelo indivíduo, o qual já é conhecido no meio pelo envolvimento em alguns ilícitos, entre eles porte ilegal de arma de fogo.

Procedida a abordagem, em revista pessoal e no veículo encontrado um dichavador, usado para preparar os cigarros de maconha, droga também localizada. Em consulta à placa do veículo constatou-se que estava com o licenciamento em atraso, e que o condutor não era habilitado para dirigir.

Diante da situação ele, o veículo e o entorpecentes apreendidos foram encaminhados à 4ª Cia. PM para procedimentos cabíveis.