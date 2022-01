Apreendido após furtar um celular

Ele também tentou furtar uma motocicleta mas não conseguiu porque a moradora percebeu

Nesta terça-feira, dia 25, por volta das 09h30, a Polícia Militar apreendeu um menor pelo crime de furto.

Segundo informações, o individuo de 17 anos entrou em uma casa na Rua São João e tentou furtar uma motocicleta Honda XRE300, porém não conseguiu pois a moradora viu. Como estava arrastando a moto, ela ficou com danos (riscos e amassados).

Em sequência, ele entrou em outra casa, e roubou um celular Samsung JR.

No momento da abordagem, na Rua Vereador Amazonas, o rapaz estava com três celulares. Ele foi apreendido, o conselho tutelar foi acionado para encaminhar o menor ao pronto socorro, e posteriormente entregue as autoridades competentes.