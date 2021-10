Apreendidas motocicletas empinando em Santo Antônio (vídeo)

Motociclistas fugiram em alta velocidade pela Estrada Santa Rosa

Nesta segunda-feira, dia 11, às 11h35, a PM apreendeu duas motos por irregularidades após abordarem dos pilotos que estavam dirigindo perigosamente, empinando os veículos, na Estrada Santa Rosa, no loteamento Monte Claro, em Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento, a equipe viu a dupla fazendo malabarismos (equilibrando-se em apenas uma das rodas). Ao avistarem a viatura fugiram em alta velocidade por um estrada de terra, colocando em risco a própria segurança e a de terceiros.

Em fuga, seguiram até a PR-092. A PM realizou acompanhamento tático, e conseguiu abordá-los. Um deles tem 21 anos, e o outro menor, com 16. Esses conduziam uma Honda/CG160 Titan, branca, e uma Honda/CG150 Titan preta (foto). Ambas com pendências administrativas. Além disso, havia ainda a irregularidade do adolescente estar conduzindo veículo.

Os envolvidos foram encaminhados à 4ª CIA/PM para elaboração do boletim. Posteriormente, o menor encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para devidas providências e o maior liberado após elaboração do TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal). Mas, as motocicletas foram apreendidas.

