Apreendidas duas motocicletas irregulares em Jacarezinho

PM apreendeu veículos na Rua Marechal Floriano Peixoto, em situações distintas

Nesta terça-feira, dia 28, entre às 01h00 e às 02h00 da madrugada, a Polícia militar apreendeu duas motocicletas na Rua Marechal Floriano Peixoto, em Jacarezinho.

A primeira apreensão ocorreu porque condutor de uma motocicleta Honda CG tentou fugir ao avistar a equipe CANIL. Devido a situação suspeita, foi abordado. Ele ainda dispensou uma porção de maconha na “fuga”. Verificou-se que veículo estava com pendências administrativas, por isso foi apreendido.

Já na segunda situação, a equipe percebeu um indivíduo, conhecido no meio policial, realizar uma infração de trânsito. Por isso o condutor abandonou a Honda XRE e fugiu pela via pública. O veículo foi apreendido pois estava com a placa quebrada, sem filtro e sem as luzes traseiras.