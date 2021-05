Apreendida arma em R. do Pinhal

Evitado possível crime na zona rural

Na manhã desta quinta-feira, 13, policiais civis, com apoio da Polícia Militar, dirigiram-se a uma residência situada na Rua João Rodrigues Oliveira, centro ribeiro-pinhalense, de posse de um mandado de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário.

O objetivo foi de averiguar se o morador possuía arma de fogo ilegal, usada para ameaçar a vida de um homem, dono de propriedade rural vizinha ao do suspeito.

Ao vistoriar a residência, os policiais localizaram o artefato, tratando-se de uma garrucha, calibre 36(foto).

O morador, de 55 anos foi autuado em flagrante. Foi arbitrada fiança no valor de um salário mínimo. Com a apreensão da arma, a polícia acredita ter evitado possível tragédia, já que as ameaças eram constantes.