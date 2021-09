Apreendida arma de fogo em S. Antônio

Pela ROCAM na Rua José Mendes de Campos no Jardim Campestre

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), acompanhada do Comandante da 4ª Companhia de Polícia Militar, capitão Marciano Corsini, cumpriu mandado de busca e apreensão neste sábado, dia 25, na Rua José Mendes de Campos, Jardim Campestre, em Santo Antônio da Platina.

Durante a ação, o morador de 38 anos entregou: uma arma de fogo artesanal, do tipo garrucha, alimentada através de antecarga com percussão tipo espoleta independente; um tubo de pólvora; e um ferro usado como socador para a alimentação do armamento.

Tudo foi apreendido a fim de ser entregue à delegacia de Polícia Civil e, posteriormente à perícia para constatar a efetividade de disparo.