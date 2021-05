Alep ganhará novo bicicletário

Para a maioria das pessoas o primeiro contato acontece ainda durante a infância. A alegria de ganhar a primeira bicicleta, o desafio de conseguir equilibrar-se em duas rodas e as brincadeiras com os amigos estão na memória de muita gente.

Mais do que um equipamento de esporte e lazer, a bicicleta é um dos meios de transporte que mais tem conquistado adeptos, principalmente durante a pandemia. Para estimular cada vez mais o uso da bicicleta como principal meio de transporte para chegar ao trabalho, a Assembleia Legislativa do Paraná vai implantar um novo espaço destinado para as bikes. A novidade foi anunciada nesse fim de semana em comemoração ao Dia Nacional de Bicicleta ao Trabalho.

Entusiasta e adepto do uso da bicicleta como meio de transporte, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, afirma que o objetivo do projeto é oferecer uma estrutura adequada aos ciclistas. “Muita gente aderiu, e nesse período de pandemia mais ainda, ao uso da bicicleta como meio de transporte. Aqui na Assembleia nós já temos muitos funcionários que utilizam a bicicleta. Eu mesmo, quando posso, venho de bicicleta. Então, nada mais justo do que a gente se adequar. Vamos ter um bicicletário moderno, adequado, respeitando de fato o ciclista para que tenha as condições adequadas para deixar a sua bicicleta”.

A expectativa é de que a nova estrutura sirva de estímulo para que mais funcionários passem a vir para o trabalho de bicicleta, minimizando outro problema. “Eu entendo que é necessário ampliar o número de pessoas que usam a bicicleta, até porque nós temos um problema grave de estacionamento aqui na região da Assembleia. Mais pessoas usando meios alternativos, melhor é. Então, o bicicletário é uma inovação importante. Vai ser moderno ao mesmo tempo em que se adequa a tendência importante de cada vez mais pessoas usarem a bicicleta como meio de transporte”, destaca Romanelli.

O projeto – O novo bicicletário da Assembleia Legislativa do Paraná terá capacidade para 56 bicicletas em uma área coberta e com iluminação. Além de contar com a estrutura necessária para guardar a bicicleta de forma segura, os ciclistas contarão com o apoio de uma estação de reparos para pequenos consertos emergenciais.

O acesso ao novo bicicletário será feito por uma ciclofaixa dentro do pátio da Assembleia Legislativa, garantindo uma via exclusiva para o trânsito dos ciclistas. O projeto também contempla a modernização do estacionamento de motocicletas. O espaço para 44 motos também receberá cobertura e iluminação adequada.

Ciclista e defensor do uso da bicicleta como principal meio de transporte, o deputado Goura (PDT), reforça que a iniciativa da Assembleia Legislativa deve servir de exemplo para outros Poderes e também para a iniciativa privada. “Em 2012 eu estive aqui na Assembleia conversando com o então presidente sobre o bicicletário. Eu fico muito contente que agora como deputado, em 2021, esse projeto vire realidade. É um passo importante que a Assembleia está dando. Nós precisamos que o Palácio Iguaçu, Tribunal de Contas e todos os órgãos públicos tenham o bicicletário e, dessa forma, estimular a iniciativa privada nessa mudança de mentalidade”.

Como já é rotina, Goura veio ao trabalho de bicicleta, mesmo com a garoa fina que foi registrada em Curitiba pela manhã desta sexta-feira. Em uma data tão significativa para os ciclistas, ele lembrou dos benefícios da bicicleta e também dos desafios que ainda precisam ser superados.

“O Dia Nacional De Bicicleta ao Trabalho(14 de maio) é uma data que há anos busca estimular na sociedade brasileira a importância do modal da bicicleta na cidade, para o deslocamento, para o esporte e para o lazer, contribuindo para a diminuição dos congestionamentos e também para as mudanças climáticas. Mais bicicleta nas cidades é mais saúde, é mais ar puro e são só coisas positivas que o governo deve estimular. O uso da bicicleta cresceu em todo o mundo e no Paraná não foi diferente, mas ainda esbarra nessa grande dificuldade que é a falta de infraestrutura. Aqui, por exemplo, nós estamos na Cândido de Abreu, o eixo cívico, talvez a principal avenida do estado. Temos 12 faixas para automóvel e nenhuma para bicicleta. Então é necessário sim que a gente garanta orçamento para o aumento das ciclovias em todas as cidades”.

Outra reivindicação é a atenção aos ciclistas nas rodovias. “O Paraná é o segundo estado onde mais morreram ciclistas nos últimos anos e a gente precisa reverter esse quadro com garantia de infraestrutura, do aumento das ciclovias e também com o trabalho de educação no trânsito. Os ciclistas têm os seus direitos e têm os seus deveres e os motoristas devem respeitar sim os ciclistas ao encontrá-los na via”, alerta Goura.

Dia nacional – A campanha “De Bicicleta ao Trabalho” é realizada no Brasil desde 2013 pela organização não governamental “Bike Anjo”, que criou uma rede de voluntários que atuam na orientação e estímulo do uso da bicicleta, e acontece todos os anos na segunda sexta-feira do mês de maio. O dia dedicado a promover a bicicleta como meio de transporte para o trabalho foi inspirado no Bike to Work Day, realizado anualmente pela League of American Bicyclists desde 1956.