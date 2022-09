Alep aborda luta para que as crianças tenham espaço urbano

Idealizadora do projeto que cobra ações para a instalação de brinquedos adaptados a crianças deficientes nos parques e praças públicas é a entrevistada da semana

Inclusão, lazer e acessibilidade são os assuntos do Assembleia Entrevista desta semana. Mãe de três filhos, sendo duas gêmeas idênticas, Shirley Ordônio é a idealizadora do Protejo Lia, uma iniciativa que cobra do poder público ações para que todos os cidadãos tenham garantidos seus direitos dentro dos espaços urbanos.

“Eu sempre fui a parques públicos com meus filhos, mas uma das minhas gêmeas, que tem paralisia cerebral, epilepsia e autismo e é cadeirante, não brincava”, explica Shirley. Em uma destas oportunidades, Shirley conta que adaptou a cadeira da filha para que ela fosse balançada. “Quando a empurrei, pela primeira vez escutei ela gargalhar”.

A partir deste momento, Shirley compreendeu a necessidade da inclusão das crianças especiais em todos os lugares da cidade. O projeto LIA, de lazer, inclusão e acessibilidade funciona em parceria com pais e famílias de crianças com deficiência que cobram das administrações municipais a responsabilidade de tornar os parques e praças realmente públicos.

“O projeto vai além da instalação de brinquedos acessíveis em parques públicos, ele quer gerar a construção de uma sociedade mais inclusiva”, afirma Shirley. Segundo ela, os movimentos sociais organizados estão mudando as cidades de várias formas, entre elas a conscientização de que não se pode aceitar obstáculos para a participação de todos.

“Sonhamos com uma sociedade que trate todas as crianças como tal. Se é um parque para crianças, é para todas elas, tenham deficiências ou não”, cobra Shirley. De acordo com ela, diversas cidades contam com brinquedos e mobiliário adaptado, acessível e com desenho universal. São mais de cem famílias em 23 estados que fomentam a discussão no país.

“Falamos de eventos e atividades de lazer que precisam ser pensadas para todas as crianças”, diz Shirley. A entrevista completa pode ser conferida na programação da TV Assembleia.

