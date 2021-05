Agressor de mulher preso em Wenceslau

Ex-marido da vítima invadiu casa com ajuda de outro elemento

Na tarde de segunda-feira, dia 24, às 15h40m, um homem foi preso na rua Joaquim Bueno Mendes, localizada no bairro Anjo da Guarda, em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações, o caso foi registrado após agressão contra a mulher e destruição patrimonial.

O ex-marido da vítima, com a ajuda de outro elemento, invadiu a residência e destruiu o local, quebrando objetos ao alcance. Ambos estavam armados.

No endereço, as autoridades flagraram os homens forçando uma porta. Eles tentaram fugir, sem sucesso; em seguida foram abordados. Na revista pessoal, encontraram um soco inglês, utilizado no crime.

A vítima relatou que o criminoso estava realizando ameaças há muito tempo. No dia, ao abrir a porta, ele a agrediu com o cano e a coronha de uma arma de fogo. Devido à agressão, uma pessoa tentou defender, puxando-a para dentro da residência, entretanto, ele quebrou a porta com o objeto (arma).

Segundo populares, o indivíduos chegaram em um veículo Prisma de cor prata. Foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.