Aglomeração de 60 pessoas em Ibaiti

O caso está em desacordo com todas as recomendações dos órgãos oficiais de saúde pública

No início da madrugada deste domingo, dia 11, uma aglomeração foi identificada próxima a uma porteira na estrada São Roque do Bugiu, área rural de Ibaiti.

De acordo com as informações, o fato foi registrado às 00h15m, após uma denúncia anônima, que informou a existência de 60 pessoas e 16 veículos no local.

Todos os envolvidos foram abordados e advertidos, pois estavam infringindo o decreto estadual de contenção à pandemia da Covid-19.