Afad doa aparelhos à PS e hospitais

Voluntários platinenses promovem campanha e fazem doações à unidades de saúde

Amigos Fazendo a Diferença (AFAD) é uma equipe de voluntários recentemente formada, primeiramente, com sete pessoas, depois cresceu através de um grupo no aplicativo de WhatsApp do bairro São Francisco, e como uma corrente do bem se estendeu atingindo muitos profissionais da área de saúde, Associação Comercial e Empresarial, Sociedade Rural do Norte Pioneiro, e dezenas de anônimos participativos.

Já foram arrecadados poucos mais de 120 mil reais depositados numa conta especial da Acesap com essa única finalidade.

A campanha começou com a médica Carla Abreu, robustecendo com empresários Nelson de Camargo, médica Elenir Doles Godoy, pecuarista Daniel Driessen e outros mais foram agregando, como o médico José Mário.

“Temos que ter muito cuidado porque o objetivo é a ação social por causa da Covid-19, muita gente está ajudando full time e até mesmo pede para não aparecer”, diz Edina.

Foram entregues capacetes Elmo, máscaras de alto fluxo, conectores, acessórios, Oxímetros de pulso de mesa, de pulso portátil, Fluxômetros, Traqueias, e outros aparelhos e equipamentos no Pronto Socorro e nos Hospitais Regional e Nossa Senhora da Saúde. Alguns doados e outros em regime de comodato.

Realizado também curso de capacitação para fisioterapeutas , enfermeiros e médicos.

Nas fotos aparecem também empresária Edina Bordignon, Gabriela Patrial, enfermeiro Jefferson, Fernanda coordenadora do PS, médicos Diego Burani e Flávia Costa, vereadora Míriam Bonomo, Edno da Silva, Márcia Altvater, Adelita Sanches, Tamara Kioka, Mikielle Santos e Bruno Vitor de Moraes.

A iniciativa continuará enquanto houver necessidade.