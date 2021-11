Adolescente é assassinada a facadas em Cambará

Fatos serão esclarecidos somente no decorrer desta quarta-feira

Uma indisposição entre duas adolescentes com motivação passional provocou o assassinato de uma delas em torno de 1h30m da madrugada desta terça-feira, dia dois, perto de onde é realizada a Feira da Lua de Cambará, na avenida Brasil.

A vítima (na imagem com rosto borrado abaixo) de 15 anos levou pelo menos quatro facadas na nuca, pescoço e ombro, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

A desafeta (foto de capa de blusa amarela) de 16 ou 19 anos fugiu do local e há duas versões. Uma, que seria de Ribeirão Claro e voltado para a cidade natal e outra, que teria se suicidado em seguida. Nenhuma delas pode ser confirmada, pois o npdiario telefonou de manhã, de tarde e noite de terça e madrugada desta quarta-feira, dia três, para as duas corporações, hospital e funerárias e ninguém atendeu, possivelmente por conta do Feriado.

Detalhes críveis poderão ser conferidos no decorrer de hoje.