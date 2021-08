‘Abutres’ fazem doação à campanha

Doação de 1656 Kg de alimentos para o Hospital do Câncer de Londrina

Nesta quarta-feira, dia 18, ocorreram as doações da Campanha Nacional Estrada Solidária, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, com o apoio e participação da entidade platinense ABUTRE´S RAÇA EM EXTINÇÃO E FILHOS DA MATILHA. A entrega foi na Unidade Operacional da PRF em Santo Antônio da Platina(fotos).

Arrecadaram o total de 1656 kg de alimentos que serão destinados ao Hospital do Câncer de Londrina.

Fabiano de Almeida Paiola, Diretor dos Abutre´s na Sub Sede Norte Pioneiro, Farley Ferreira Barbosa, Social, Hélio Coutinho (apelidado de “Canalha”), Presidente do Filhos de Matilha, agradecem em nome de todos os integrantes o pronto atendimento de toda população, amigos e empresários que contribuíram com a arrecadação.