4ª Cia reprime as motos barulhentas

Dessa vez a fiscalização foi no centro da zona urbana

Durante Operação Bloqueio, em frente da praça central, na rua Rui Barbosa esta semana, a ROCAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel)abordou 55 motocicletas, sendo que várias foram orientadas e liberadas.

No entanto, uma Honda CG 150 Titan de cor preta foi aprendida.

Produzia som excessivamente alto através do escapamento, o qual havia sido alterado e o retrovisor estava em desconformidade com as normas, além de dividas administrativas junto ao Detran.