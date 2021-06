Wenceslau: rebelião sem feridos e reféns

Ninguém fugiu e tudo foi controlado em poucas horas

Rebelião dos detentos na cadeia pública de Wenceslau Braz nesta sexta-feira, dia 18, foi controlada sem feridos, reféns e fugas. Estavam no solário e resolveram promover gritarias e ameaças exigindo transferências e melhores condições carcerárias.

ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel), Canil, Rádio Patrulha, Agência de Inteligência, Polícia Civil e integrantes da SOE (Seção de Operações Especiais) do DEPEN(Departamento Penitenciário do Paraná) agiram com rapidez cercando todo o entorno.

Houve alguns prejuízos materiais apenas dentro da cadeia.