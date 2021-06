Wenceslau oferta mais 88 empregos

Para serviços gerais, enfermagem e outros; confira aqui detalhes

A Prefeitura de Wenceslau Braz está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado que visa o provimento de vagas do seu quadro de pessoal. As oportunidades são para Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio e Superior e as remunerações vão de R$ 1.100,00 até R$ 10.219,92.

Ao todo, são 88 vagas.

As oportunidades são para Nível Alfabetizado, Fundamental, Médio e Superior e as remunerações vão de R$ 1.100,00 até R$ 10.219,92. As inscrições devem ser feitas via internet, pelo site do IADEB, organizadora do processo, pelo endereço: www.iadeb.org.br e seguem até às 23h59 do dia 29 de junho de 2021 (observado o horário oficial de Brasília/DF).

A taxa de inscrição para a função de Nível Alfabetizado/Fundamental é de R$ 40,00, Médio é de R$ 60,00 e Superior, R$ 100,00. A seleção para os cargos, compreenderá em Prova objetiva, Prova prática e de Títulos.

Os demais detalhes do processo podem ser consultados no Edital de Abertura localizado no próprio site do IADEB.

É importante que o candidato se atente ao Edital e acesse o endereço eletrônico frequentemente para se manter inteirado de todas as etapas.

