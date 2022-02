Estudantes voltam às aulas na UNOPAR

Universidade recebe calouros e veteranos desejando boas vindas

Nesta segunda-feira, dia 07 de fevereiro, a Universidade do Norte do Paraná, retornou as atividades presencialmente no Norte Pioneiro.

Toda a estrutura da universidade está adaptada para atender as medidas de proteção estabelecidas pelas autoridades da área da saúde, com o intuito de garantir a segurança dos alunos na prevenção à Covid-19 e, todos os profissionais passaram por treinamentos com o objetivo de melhorar a experiência dos alunos no período de formação.

A Unopar oferece cursos nas modalidades semipresencial com aulas 1 ou 2 vezes na semana ou 100% online.

Para os cursos de Agronomia, Educação física, Estética e Cosmética e Enfermagem, a Universidade possui laboratórios próprios para as aulas práticas, com tecnologias de ponta e profissionais da área.

Agende uma visita para conhecer os polos Unopar: