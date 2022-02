Vice-governador e Secretário no Norte Pioneiro na quinta-feira

No dia 17 em Siqueira Campos e 18 em Cornélio para entregarem o Plano Paraná Produtivo

Exclusivo: O vice-governador Darci Piana(foto) e o secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge (foto) estarão no Norte Pioneiro novamente. Primeiramente, será às 16 horas do próximo dia 17 (uma quinta-feira) no Clube Recreativo Arco-Íris, na Vila Barbosa, em Siqueira Campos.

A informação foi confirmada pelos assessores especias Deyvitt Leal(Planejamento) e Juarez Daio Leal (Casa Civil).

O chefe do executivo siqueirense, Luis Henrique Germando, presidente da entidade que integra os municípios da região, Amunorpi, vai receber o Plano Paraná Produtivo, e também será empossado oficialmente por Hiroshi Kubo (Carlópolis).

No dia seguinte, 18, Darci e Valdemar estarão na câmara de vereadores de Cornélio Procópio também para a entrega do documento. Mais detalhes serão confirmados no início desta semana.

O Paraná Produtivo é uma iniciativa que busca implantar planos de desenvolvimento produtivo nas regiões que ainda não foram contempladas por nenhuma iniciativa já estruturada, baseando-se na premissa de que o desenvolvimento produtivo integrado tem caráter endógeno, partindo do alinhamento estratégico entre instituições públicas e privadas, aliado ao empoderamento da sociedade, em convergência a esse objetivo comum.

As ações objetivam reunir municípios que se relacionam social, política e economicamente em territórios delimitados de acordo características e especificidades em comum. Com base nessas condições, foram definidos 8 territórios prioritários a serem atendidos pelo programa.(Norte são Regiões 1 e 2). Foi produzido um BI (Business Inteligence) com bases de dados de diversas áreas, resultando em uma plataforma complexa que apresenta a evolução ao longo dos anos de diversas áreas.

Depois, as próximas regiões serão Paranavaí, Cianorte e Umuarama.