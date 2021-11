Velório do dr.Emmanuel hoje na câmara; enterro amanhã

Ele é homenageado como pessoa pública e profissional da área de saúde

O corpo do Dr. Emmanuel Gonçalves Vieira está sendo velado na câmara de vereadores e será sepultado às dez horas neste sábado, dia 20, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho, onde foi prefeito.

Estava em sua residência, tinha 91 anos, sofreu insuficiência cardíaca.

Há 60 anos chegou em Jacarezinho (1961). O carioca, médico, era bem humorado e carismático, chefiou o executivo local duas vezes nas décadas de 1980 e 90.

Teve cinco filhos (Emmanuelzinho, falecido aos 33 anos; o jornalista Guilherme, conhecido como Guigo, residente em Curitiba; Cláudia; Maurício e Fernando Emannuel. chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná.

Deixou a esposa, Lurdinha, e também 13 netos.

Decretado luto oficial por três dias.

O médico foi o primeiro a ser vacinado contra a Covid-19 no Norte Pioneiro.

Nas fotos abaixo, aparece com filhos, noras, esposa, e com o atual prefeito, Marcelo Palhares.

“Um ser humano ímpar com um coração do tamanho do mundo. Excelente cirurgião que fazia questão de dividir seus conhecimentos com os colegas mais novos. Sempre animado e com uma palavra de conforto para colegas e pacientes. Em dezembro de 1981 foi padrinho de casamento meu com a Helena, no Rio de Janeiro, na Igreja da Urca. Sempre que encontrávamos era uma festa. Que Deus o receba em seus braços e cuide dele tão bem quanto ele cuidava de seus pacientes”.

A manifestação é do amigo Jorge Cendon Garrido, presidente da Associação Médica de Santo Antônio da Platina e ex-presidente da Sociedade Paranaense de Cardiologia.