Complexo esportivo incendiado em Ibaiti

No bairro João Edmundo de Carvalho colocando em risco os moradores do local

Mais uma vez a ação de vândalos causa prejuízos para a população de Ibaiti. Desta vez a ação criminosa aconteceu no complexo esportivo do bairro João Edmundo de Carvalho. O local possui uma quadra de futebol com grama sintética, uma academia de ginástica ao ar livre, área de lazer com gramado e uma mini pista de caminhada com calçamento.

O gramado, recentemente plantado pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos no entorno do complexo, foi parcialmente destruído por ação de incêndio criminoso.

Os vândalos aproveitaram o momento de frio em que a vegetação está um pouco seca, para atear fogo no local. Grande parte do gramado foi destruído e terá que ser replantado. Além do fogo, os vândalos jogaram lixo por toda a parte desrespeitando os moradores do bairro que utilizam o complexo esportivo para recreação. Adultos, crianças e idosos utilizam o complexo esportivo que possui iluminação noturna.

O complexo esportivo do bairro João Edmundo de Carvalho foi construído pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho na administração 2017/2020. Antes, o local era um imenso terreno abandonado com vegetação densa que causava medo aos moradores pelo risco de aparecimento de animais peçonhentos em suas propriedades.

Em virtude da pandemia do novo coronavírus, os locais para práticas esportivas no município estão temporariamente com limite de número de usuários para a segurança de todos. O complexo esportivo do bairro João Edmundo de Carvalho é uma área aberta o que permite o uso com maior segurança, porém todos devem usar máscaras e manter distanciamento.

Secretaria Municipal de Esportes já registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil para apurar os responsáveis pelo incêndio criminoso no local.

A destruição do patrimônio público por vândalos já está se tornando corriqueira no município. Esta ação, praticada por pessoas com o propósito de provocar a desordem e o prejuízo ao município de Ibaiti não pode ficar impune. São pessoas que não se importam com a sociedade.

Outros prédios públicos municipais, como CMEIs, praças esportivas e centros de eventos, também já foram alvos de vandalismo nos últimos meses. Preocupada com os constantes atos de marginais contra o patrimônio público, a Prefeitura de Ibaiti está pedindo para a população ajudar na conservação dos bens públicos e denunciar crimes praticados contra o patrimônio do povo.

Pedimos a ajuda da população para denunciar os atos de destruição do nosso patrimônio público”, declarou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

“Nossas escolas, CMEIs, complexos esportivos, centros culturais e outras instituições são investimento e dinheiro público. Com a depredação a população é a maior lesada, porque é ela quem paga os impostos para que haja serviços públicos de qualidade para nossa gente” lembrou Dr. Antonely Carvalho.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.