Vandalismo em patrimônio público revolta prefeito de Ibaiti

A sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Ibaiti, localizada no Bairro São Miguel, às margens da rodovia BR-153, foi alvo da ação de marginais que invadiram, vandalizaram e furtaram o local causando prejuízo ao patrimônio público.

A ação criminosa foi descoberta na tarde desta quarta-feira (02), quando funcionários da Secretaria retornaram para inicio da jornada de trabalho.

Os furtadores quebraram o vidro de uma das janelas, entraram no local, reviraram móveis, eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, materiais dos trabalhadores e de escritório, além de furtaram uma bicicleta de um dos funcionários da Secretaria e alguns equipamentos eletrônicos.

Policiais civis e militares estiveram no local. De acordo com a polícia, os marginais usaram uma barra de ferro para quebrar a janela do prédio. A Perícia Criminal também foi acionada e os agentes irão recolher impressões digitais no local do crime para auxiliar a Polícia Civil nas investigações.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Turismo de Ibaiti está instalada em um local amplo com 220 m2 de área construída, com amplas salas para atendimento ao público em um terreno com 2.000 m2 de pátio cercado para as máquinas. A nova sede foi inaugurada pelo prefeito Dr. Antonely Carvalho em outubro de 2017, durante a sua primeira gestão a frente do executivo municipal. O novo espaço foi uma conquista da administração municipal para proporcionar mais conforto aos servidores na prestação dos serviços e um melhor atendimento ao produtor rural. Mesmo com os danos causados, o atendimento ao produtor não será prejudicado, afirmou o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

Outros prédios públicos municipais também já foram alvos de vandalismos e furtos nos últimos meses. Preocupada com os constantes atos de danos contra o patrimônio público, a Prefeitura de Ibaiti convida a população a ajudar na conservação dos bens públicos e denunciar crimes praticados contra o patrimônio do povo.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 43 3546-1011 – Polícia Civil e 190 – Polícia Militar.

“Pedimos a ajuda da população para denunciar os atos criminosos contra o nosso patrimônio público”, pediu o prefeito.

“Nossas escolas, CMEIs, secretarias, complexos esportivos, centros culturais e outras instituições municipais são investimento e dinheiro público. Com os furtos e depredações a população é a maior lesada, porque é ela quem paga os impostos para que haja serviços públicos de qualidade para nossa gente” lembrou Dr. Antonely Carvalho.