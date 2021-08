Ibaiti atinge 91% acima de 18 anos

Município inicia a vacinação em pessoas com 28 anos nesta semana

De acordo com a assessoria de Imprensa, Ibaiti atingiu nesta terça-feira, dia três, a marca de 90,98% da população acima de 18 anos vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O município possui uma população estimada em 31.644 pessoas, sendo 23.594 acima de 18 anos que precisam receber o imunizante, de acordo com os organismos de saúde. Com a aplicação desta semana, o município chegou a 16.201 vacinados com a primeira dose.

Os dados oficiais também mostram que 4.592 pessoas já receberam as duas doses e 673 pessoas receberam a dose única. Ao todo, 21.466 vacinas (somados dose única, primeira e segunda doses) já foram aplicadas em ibaitienses desde o início da vacinação.

Se comparado com a população total (incluindo menores de 18 anos), o percentual de vacinados atinge 67,83% de vacinados ao menos com uma dose.

No município 3.881 pessoas já foram contaminadas com o Coronavírus. 3.642 já recuperados. São 138 óbitos registrados.

Esta semana, o município inicia a vacinação em pessoas com 28 anos.