Ibaiti avança vacina e cai número de casos positivos

Com medidas de enfrentamento há queda da Covid-19

O município de Ibaiti vem registrando queda no número de casos da Covid-19 nos últimos meses, conforme dados da Notifica Covid e Sistema SIM Federal, confirmados pela Secretaria Municipal de Saúde.

A queda acentuada no número de casos, iniciou-se no mês de junho quando foram registradas 601 ocorrências confirmadas do vírus com 15 óbitos e 312 casos descartados. Para o mês de julho, houve uma redução de 44,1% no número de casos positivos, fechando o mês em 336 ocorrências confirmadas. Já o número de óbitos, houve uma queda de 86,67%, passando de 15 para 2 óbitos. O número de casos descartados em julho foram 224.

Os números caíram ainda mais no mês de agosto. Foram registrados 154 casos positivos da Covid-19, significando uma redução de 54,17%. Foi registrado apenas um óbito no mês de agosto. Houve 229 casos descartados.

O começo do mês de setembro mostra uma redução de 79,23% no número de ocorrências confirmadas para a Covid-19 no município. Até o dia 15, houve apenas 32 casos positivos e nenhum registro de óbito. 43 ocorrências foram descartadas.

Conforme o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (15), o município de Ibaiti registrou até o momento 4.050 casos positivos da Covid-19, com 145 óbitos e 3.776 ocorrências descartadas desde o início da pandemia.

O uso correto de máscaras de proteção, o distanciamento social e principalmente o avanço da vacinação, foram os principais motivos para a queda no número de casos em Ibaiti.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho falou sobre a importância das pessoas no grupo prioritário do Programa Nacional de Vacinação procurar a Sala de Vacina na UBS Central para receber a dose do imunizante. “É muito importante a participação dos moradores. A população ibaitiense é extremamente esclarecida quanto a eficácia das vacinas e todos os grupos de prioridades tem procurado a sala da vacina nos dias determinados para a vacinação e, isso é fator preponderante para diminuição dos casos em nosso município”, comentou o prefeito.

O secretário municipal da Saúde, Leandro Moreira dos Reis também enfatizou a importância das pessoas que estão no grupo de vacinação procurar o Posto de Saúde Central para receber a sua dose. “A nossa população tem nos ajudado, respeitando as medidas de segurança e principalmente, procurando o Posto de Saúde Central para receber a dose da vacina”, disse o secretário.

Vacinação – Ibaiti é um dos municípios que mais aplicou vacinas contra a Covid-19 na região. A Secretaria Municipal de Saúde já aplicou 28.950 doses de imunizantes contra a Covid-19 até esta quarta-feira (15).

Foram 20.277 moradores vacinados com a primeira dose. 8.733 pessoas já estão com a imunização completa, com a segunda dose ou dose única.

Dr. Antonely também enalteceu o trabalho do secretário municipal Leandro Moreira dos Reis à frente da Secretaria Municipal de Saúde e todo o empenho da equipe de vacinação do município.

“Estamos conseguindo alcançar esses números devido à grande equipe de vacinação do município e as campanhas intensas de marketing na Imprensa e em todas as plataformas de mídias sociais”, finalizou o prefeito.