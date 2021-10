Usina Jacarezinho fomenta economia no Norte Pioneiro

Na empresa do Grupo Maringá, subprodutos da produção de açúcar e etanol são aproveitados no cultivo e na geração de energia elétrica. Sustentável em toda a cadeia de operações, a usina gera mais de 1.300 empregos e, ainda, preserva mais de 2 mil hectares de área florestal

Na Usina Jacarezinho, braço sucroalcooleiro do Grupo Maringá localizado no Paraná, a cana-de-açúcar que sai da plantação se transforma em açúcar, etanol e energia elétrica, e volta ao canavial em forma de adubo natural, gerando mais de 1.300 empregos diretos e indiretos.

“Estamos alinhados às boas práticas de sustentabilidade. Nossa colheita é mecanizada e sem queima, investimos continuamente na modernização de nossos processos agrícola e industrial, somos autossuficientes em energia limpa, a partir do bagaço da cana-de-açúcar, e atuamos na preservação do meio ambiente no entorno de nossa usina”, explica o diretor de Operações Sucroenergético do Grupo Maringá, Condurme Aizzo.

Em conjunto com renomadas instituições de pesquisa, como o Centro de Tecnologia Canavieira (CTC), a Usina já identificou mais de 30 variedades comerciais de cana-de-açúcar, que permitem aumentar a produção e a qualidade da planta, sem a necessidade de expandir a área do canavial.

O investimento em tecnologias agrícolas inovadoras, como mecanização, mapeamento de 100% da área de plantio por drones, monitoramento remoto por sinal de GPS de 92% da lavoura e automação das informações, a adubação com subprodutos do processo produtivo de açúcar e etanol, como vinhaça e torta de filtro, e o controle biológico de pragas permitiram à Usina Jacarezinho aumentar em 14% a produtividade, que, atualmente, é de 86 toneladas por hectare, em média.

Construída na mesma planta da Usina Jacarezinho, a Maringá Energia opera na cogeração de energia elétrica limpa e renovável, produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar resultante da produção da usina. Com investimento de R$ 70 milhões, a mais recente unidade do Grupo Maringá iniciou as operações em junho, com capacidade inicial de 25 MWh (120 mil MWh/ano), sendo 10 MWh para suprir a própria demanda e o excedente, para venda à Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), em Andirá. O montante exportável daria para abastecer uma cidade de 33 mil habitantes de julho a dezembro, sem interrupções.

Responsabilidade socioambiental

A sustentabilidade é premissa na estratégia do Grupo Maringá. Como parte de seu compromisso com o meio ambiente e a comunidade, a Usina Jacarezinho, além de manejos ambientalmente adequados, preserva mais de 2 mil hectares de área florestal, protegendo rios, fauna e flora e contribuindo para desacelerar o aquecimento global.

Nos últimos nove anos, a empresa já plantou cerca de 100 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica em Área de Proteção Permanente (APP) às margens do Rio Paranapanema e vem promovendo ações de conscientização ambiental com estudantes locais e campanhas de combate às queimadas, com mensagens de alerta em placas e anúncios em rádios.

A empresa apoia munícipes em situação de vulnerabilidade com doações de alimentos, roupas, calçados e cobertores e dá suporte a projetos sociais que contribuem para a educação, a saúde e o bem-estar da comunidade.

Sobre o Grupo Maringá

Atua nos setores sucroenergético, produzindo açúcar, etanol e energia e no setor siderúrgico, fabricando ferro-liga de manganês. Com 75 anos de tradição, a Usina Jacarezinho, a Cia. Canavieira e, agora, a Maringá Energia, atuam de forma integrada para fornecer alimento e energia limpa e renovável aos mercados nacional e internacional.

Na siderurgia, o grupo atua há mais de 40 anos, produzindo ferro-ligas de manganês de alto padrão, matéria-prima essencial para a fabricação de aço, por meio da Maringá Ferro-Liga S/A, localizada em Itapeva (SP).