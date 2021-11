Unopar abre inscrições para vestibular 2022

ESTRUTURA ÚNICA PARA QUEM DESEJA CURSAR ENSINO SUPERIOR EM TODAS MODALIDADES DE ENSINO (SEMIPRESENCIAL OU À DISTÂNCIA)

A UNOPAR está com as inscrições abertas para o Vestibular 2022, faça sua inscrição pelo Whatsapp e concorra a bolsas de estudos. São mais de 150 opções de cursos de Graduação para você alavancar sua carreira no mercado de trabalho.

Desfrute da melhor experiência numa Universidade líder em EAD (Ensino a Distância) no país. A Unopar oferece uma estrutura única para aqueles que desejam cursar o ensino superior em todas as modalidades de ensino, seja presencial, semipresencial ou à distância.

Além do ambiente virtual utilizado para as aulas remotas, são amplamente qualificados para proporcionar um aprendizado de alto padrão. Isso garante que o período de dedicação aos estudos seja mais proveitoso para o aluno. A Unopar está sempre ao seu lado, porque fazer graduação é mais do que receber um diploma, é ter nas mãos a oportunidade de virar o jogo e transformar o seu futuro.

Ibaiti – (43) 99140-3767.

Santo Antônio da Platina – (43) 99662-0002 e 3534-7399.

Jacarezinho – (43) 99132-3525.