Unidade móvel da BiblioSesc em Siqueira Campos

A unidade móvel esteve na Escola José Afonso

O Sesc Paraná conta com três bibliotecas itinerantes, em caminhões-baú, que promovem a leitura por meio da ampliação e facilitação das condições de acesso ao livro em cidades em que não existem unidades Sesc. Além de empréstimos de livros, contação de histórias e oficinas arte-educativas, as Unidades Móveis também oferecem o Curso de Formação de Contador de Histórias para professores da rede pública e para multiplicadores da comunidade local.

Em 2022 as Unidades Móveis estarão percorrendo 24 municípios nas áreas de abrangência de Jacarezinho – Cambará; Guapirama; Carlópolis; Ribeirão Claro; Santo Antônio da Platina; Barra do Jacaré; Siqueira Campos; Joaquim Távora.

A BiblioSesc ficou um dia na José Afonso, mas muito em breve deverá voltar e a cada 15 dias estará visitando uma instituição de ensino o dia todo, incluindo todas as escolas municipais, urbanas e rurais, APAE e Lar do Menor. A Secretaria da Educação deverá divulgar um cronograma com as datas que cada instituição receberá a visita.

Será uma ótima oportunidade para incentivar o ‘eu leitor de cada um’, disse a Secretária da Educação Elaine Sibeli de Paiva, “é muito importante participar, incentivar a leitura, para adquirir cada vez mais conhecimentos, melhorar assim cada vez mais a gramática dos nossos alunos, bem como o interesse pela leitura", afirmou a secretária.

.

O vice-Prefeito Paulo Cesar Leite dos Santos, “Paulão”, que esteve presente, falou sobre oportunidade única, “primeiramente quero agradecer ao Sesc, por esse projeto maravilhoso, eu só tenho a dizer que vocês alunos aproveitem essa oportunidade, isso é algo único e espero que cada um de vocês aproveitem, não só a própria leitura, mas também possam incentivar um amigo, ou familiar a fazer o mesmo”.

O prefeito Luiz Henrique Germano, destacou a importância do projeto no aprendizado e incentivo à leitura dos alunos, “com certeza essa prática é uma das melhores maneiras de incentivar a boa prática da leitura. Debatemos sempre que, para incentivar as ações e práticas da leitura é preciso de diferenciais, e esse projeto é um grande diferencial que veio incentivar os alunos do nosso município”, disse Germano.