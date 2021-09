Turismo com estandes virtuais será implantado em Jacarezinho

Novo Distrito Industrial terá divulgação na Ficafé e GeniusConecta

A Secretaria Municipal do Comércio, Indústria, Turismo e Serviços vai divulgar na GeniusConecta e Ficafé o novo Distrito Industrial de Jacarezinho, que está em vias de ter as obras de implantação das infraestruturas iniciadas. A licitação está marcada para 14 de outubro.

As feiras este ano serão realizadas remotamente, por meio digital via internet, a exemplo do que ocorreu em 2020, e são excelentes vitrines para a atração de investidores ao Município. Com o mote “Oportunidade, seu lugar é aqui” a Secretaria espera também manter na cidade potenciais empreendedores, tanto da área de tecnologia e inovação, quanto da agropecuária.

“Temos um município próspero, estrategicamente localizado, que carecia de espaços para a instalação de empresas. Com a conclusão do Distrito Industrial III teremos condições de receber empreendimentos industriais, com ênfase nos setores de alimentos, bebidas e tecnológicos”, prevê a secretária Gabriela Lima.

O prefeito Marcelo Palhares é um entusiasta do projeto, e tem dedicado boa parte de sua agenda com a questão do desenvolvimento econômico do Município. “Tenho viajado em busca de recursos para obras de infraestrutura nos bairros, estamos com um grande projeto de obras de pavimentação, iluminação pública, construções e reformas de Unidades de Saúde, Escolas, além das obras de caráter regional, como o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi), Instituto de Criminalística e Instituto Médico Legal, e o novo prédio da Faculdade de Fisioterapia”, destaca.

Com o novo Distrito Industrial, o prefeito acredita que vai aliar os investimentos públicos, que estão para ser iniciados, com os da iniciativa privada, gerando emprego, renda e riquezas para a população, além de um melhor atendimento no serviço público. “Temos muito trabalho pela frente, esse é apenas o começo. Pensamos lá na frente e vamos em busca de realizar os planos”, enfatiza Palhares.

Os estandes virtuais da Prefeitura trarão ainda informações sobre a Sala do Empreendedor de Jacarezinho, que atende os microempreendedores individuais e o Comitê Gestor de Desenvolvimento Empresarial, que reúne as lideranças do setor para o planejamento e acompanhamento das ações de desenvolvimento econômico.

GeniusConecta

A 6ª edição da GeniusConecta, novo nome da GeniusCon, maior feira de inovação do norte pioneiro do Paraná, será realizada de forma 100% digital e gratuita novamente em 2021.

Para apresentar a programação e formato, assim como a plataforma virtual e o aplicativo que serão usados para a transmissão das atividades online, o Sebrae/PR, Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro do Paraná (SRI) e Prefeitura de Jacarezinho farão o lançamento oficial do evento na próxima segunda-feira (27), às 19 horas.

Para participar da transmissão ao vivo basta confirmar o cadastro pelo link https://bit.ly/2XB0AM9 e acessar a plataforma no horário agendado.

A GeniuConecta será realizada nos dias 13, 14 e 15 de outubro.

Confira mais detalhes da feira aqui: https://www.npdiario.com.br/especial/geniusconecta-100-digital-e-gratuito/