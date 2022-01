Começa Circuito Paranaense do Mobiliário em Arapongas

Inicia nesta terça-feira (18) e se estende até cinco de fevereiro

O clima, tanto por parte dos organizadores como das empresas participantes, é de expectativa para muitos negócios, neste que será o primeiro evento do ano no setor moveleiro. “São 32 fábricas de portas abertas para a visita já confirmada de centenas de lojistas, num formato de evento inovador, que abre as empresas moveleiras para que clientes de todo o Brasil possam negociar diretamente”, firma José Lopes de Aquino, Presidente do Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA).

Já estão confirmadas várias caravanas, além dos lojistas que optaram pelo deslocamento aéreo ou por veículo próprio. A organização também destaca que o Circuito será um evento sanitariamente correto, com atendimento personalizado, direto no showroom das fábricas. Vans vão fazer o transporte entre o CAV – Centro de Apoio ao Visitante e as fábricas, com partidas a cada 20 minutos, a fim de evitar filas e aglomerações.

Os showrooms serão higienizados diversas vezes durante o dia. “A agenda de negócios vai se estender ao longo de duas semanas, ou seja, as pessoas não vão chegar todas ao mesmo tempo. O público será diluído ao longo de vários dias, permitindo um controle sanitário em conformidade com as regras solicitadas pela saúde pública”, afirma Cláudia Lens, gerente de Projeto do Circuito.

Além do setor moveleiro, o evento foi organizado de forma a impactar os setores hoteleiro e de gastronomia da cidade, com reflexos também para o comércio.

Passadas as duas primeiras semanas, voltadas à agenda de negócios, a programação do Circuito conta com uma terceira, voltada a ações comunitárias. Nesta etapa, empresas receberão visitas programadas, abrindo suas portas para professores e estudantes, que poderão conhecer detalhadamente cada etapa da cadeia produtiva.

No dia 02 de fevereiro, às 19 horas, será realizado o Painel Moveleiro, com versão presencial no Senai-Arapongas e transmissão ao vivo pelo Youtube.com/setormoveleiro

A expectativa é de que o evento seja acompanhado por grande parte das pessoas que atua nas áreas de gestão e estratégia das indústrias moveleiras. O município de Arapongas tem o maior polo moveleiro do Paraná, movimentando mais de R$ 2,6 bilhões por ano e gerando mais de 10 mil empregos diretos.

O Circuito Paranaense do Mobiliário é uma realização do SIMA, com patrocínio do Sistema Fiep, ADF, Quimpil, Sayerlack, STI, ADAR, Akeo, Alcaplas, Atman Brasil, Brasmacol, CCB, Eucatex, Guararapes, Joelini, Puxe Componentes, Tecnoplac e FGTN, apoio da Prefeitura de Arapongas, Associação Gastronômica de Arapongas (AGA), Sebrae, Sticma, Senai|Sistema Fiep, Hotel Executive Arapongas, Hotel Mirage e Lodi Express Hotel.

Saiba mais sobre o evento acessando www.circuitomobiliariodoparana.com.br