Triolé em Siqueira Campos nesta semana (vídeo)

Cultura e diversão através da tecnologia nos dias 15, 16 e 17 de setembro

Nesta semana, do dia 15 ao 17 (quarta, quinta e sexta-feira) o Projeto “Triolé Fora da Estrada no Norte Pioneiro”, estará em Siqueira Campos.

Devido a pandemia e o isolamento social, o projeto está desenvolvendo atividades artísticas com o auxílio de tecnologias, como o celular.

A iniciativa conta com o apoio da Secretária Municipal de Educação, da Copel, e do governo do Paraná (incentivo à cultura).

Os atores da companhia, Alexandre Simioni e Gerson Bernardes, fazem um cortejo-performance pelas ruas das cidades a bordo de um Fusca amarelo, anunciando as atrações; porém, as outras atividades como espetáculos, oficinas e exibição de filmes com Mazzaroppi, ocorrem em formato virtual.

Depois de Siqueira Campos, a programação seguirá em Quatiguá (20 e 21); Joaquim Távora (22 e 23); Cornélio Procópio (27 e 28); e Assaí (29 e 30).