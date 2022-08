Trator abandonado em Ibaiti era furtado

Abandonado em mata na estrada rural da Amorinha

A Patrulha Rural recebeu informação de que havia um trator (John Deer) abandonado numa mata em Ibaiti, na estrada rural da Amorinha.

Já era de conhecimento da equipe um furto de trator em Nova Europa, município de 11 mil habitantes do sudeste paulista. Em diligências no local, o veículo foi localizado e identificado a partir do chassi.

Em revista, os fios de ligação direta estavam viáveis e ele estava trancado. O John Deer foi removido ao pátio da Polícia Militar e feito boletim para serem adotadas as medidas cabíveis.