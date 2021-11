Tork defende lideranças no Velocross/PR

Terceira etapa do campeonato termina neste domingo em São Mateus do Sul

O Campeonato Pro Tork Paranaense de Velocross tem a terceira etapa da temporada 2021 realizada neste domingo, dia 21 de novembro, junto a Super Copa Pro Tork Integração, na cidade de São Mateus do Sul. E é claro que a Pro Tork Racing Team é presença confirmada no gate.

A equipe lidera sete categorias: VX1, VX2 e 250cc Pró com Jackson Keil (foto); VX3 Especial com Rodrigo Taborda; VX4 Especial com Paulo Stedile; VX45 Nacional com Sandro Alexandre e VXF Nacional com Ana Claudia Fietz. Outros atletas da maior fabricante de motopeças da América Latina também estão no páreo.

Para Jackson, a expectativa é excelente. “Estou animado com os resultados conquistados até aqui. Mantive o treinamento, a preparação das motos está perfeita, então, espero voltar a subir ao lugar mais alto do pódio, somar pontos importantes na briga pelos títulos”, afirma o multi campeão.

O evento no Centro de Treinamento 42 será restrito aos participantes, porém, haverá transmissão ao vivo através do canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCQukpsNUpfEoesx3gf1mJ0Q). Vale a pena conferir.

A programação iniciou no sábado, com as primeiras provas às 13h20. Já neste domingo é retomada com warm up novamente de manhã e corridas às 12h30.

Pro Tork oferece inscrição subsidiada

Segue valendo a inscrição subsidiada pela Pro Tork para os participantes que utilizarem determinados equipamentos da marca. Vale ressaltar que ela só é válida para os filiados no Paraná, além de todos os atletas oficiais Pro Tork do país. Para conferir os detalhes, acesse o site: www.fprm.com.br. Inscrições: www.eventos.sportbay.com.br.

Serviço:

Paranaense de Velocross

Etapa: 3

Onde: CT42 – São Mateus do Sul

Inscrição: www.sportbay.com.br

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense e da Copa Integração. Seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.