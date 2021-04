Tomba Volvo na PR-092 em Wenceslau

No final da tarde de domingo no trecho entre Siqueira Campos

Exclusivo: De acordo com informações colhidas na rodovia, o motorista do Volvo FH 400 (placas de Itararé/SP) tombou o veículo às 18h30m deste domingo, dia 18, no KM 255 da PR-092, em Wenceslau Braz no trecho entre Siqueira Campos.

Ele, que tem 48 anos, sofreu somente ferimentos leves.

Promovido o teste de etilômetro para o condutor, resultou em 0,00mg/l.

Foi encaminhado ao Hospital Beneficente São Sebastião, de Wenceslau Braz, e depois retornou ao local do acidente.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência. O veículo estava carregado de placas de MDF (Medium Density Fiberboard) é uma Placa de Fibra de Média Densidade, em tradução livre, é um material derivado da madeira.