Tomazina tem curso de manutenção de motos; ainda há vagas

O projeto Carretas do Conhecimento está em Tomazina, agora com o Curso de Manutenção de Motocicletas. A iniciativa é da A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho do Paraná (Sejuf).

Aberto às pessoas com idade superior a 16 anos, o curso, que ocorre de 13 de outubro a 13 de novembro, terá duração de 80 horas. Trata-se de uma iniciativa do Governo do Estado em parceira com a Volkswagen com objetivo de qualificar a mão de obra na área automotiva.

Foram disponibilizadas 36 vagas, agrupadas em duas turmas de 16 alunos e alunas, uma no período da tarde (das 13h30 às 17h30), e outra no da noite (das 18h30 às 22h30). O ônibus das Carretas do Conhecimento, onde são ministradas as aulas, está estacionado no Parque do Trevo(foto).

O secretário da Sejuf, Rogério Carboni, destaca que os cursos das Carretas do Conhecimento auxiliam as pessoas de menor poder aquisitivo para que tenham acesso aos processos de aprendizagem sem custo algum. “Isso nos gratifica na medida que podemos qualificar essa camada da população a disputar vagas do mercado de trabalho em nível de igualdade com os seus concorrentes”, disse.

O conteúdo programático desta ação envolve controle dimensional aplicado a motocicletas (metrologia); sistemas mecânicos de motocicleta; suspensão, direção e freios; fundamentos de eletricidade; sistemas elétricos; sistema de injeção e ignição; motor: manual de reparações; utilização; procedimentos de inspeção; desmontagem e montagem; teste e manutenção; cabeçote; cilindro; pistão/anéis; árvore de manivelas; embreagem; transmissão primária; sincronismo; lubrificação; ciclo de funcionamento, além de ferramentas e equipamentos com foco nos tipos; características; aplicações; manutenção; e limpeza e conservação.

AINDA HÁ VAGAS – Do total de 36 vagas disponibilizadas, 30 foram preenchidas até o início das aulas na tarde desta quinta-feira (13). Há, portanto, 6 vagas a serem ocupadas. Interessados devem se dirigir à diretoria de Indústria e Comércio da prefeitura. Para se inscrever é necessário apresentar documento com foto, preferencialmente a carteira de identidade, e comprovante de escolaridade mínima do ensino fundamental completo.