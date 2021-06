Tomazina ergue trevo futurista

Visual moderno na chegada da cidade por duas rodovias

A obra do Parque do Trevo (fotos) orçada em aproximadamente 1.3 milhão de reais, na chegada da cidade de Tomazina foi projetada para dar um visual futurista para quem chega, por duas rodovias à cidade, bem como o oferecer mais uma opção de lazer e bem estar para a comunidade.

Idealizada na administração do prefeito Flávio Xavier Zanrosso (MDB) e vice Rodrigo Faria (MDB), o investimento conta com recursos da ordem de 500 mil reais, emenda do ex-deputado João Arruda e em torno de 800 mil reais, recurso de economias do próprio município ao logo dos últimos anos.

Na obra, que esta recebendo grama, existe a construção de uma pista de caminhada, Academia ao Ar Livre, lago artificial, iluminação, parque infantil, arborização, jardinagem, entre outras.

O executivo vem investindo forte em obras de infraestruturas para alicerçar o turismo no município, “a nossa administração continua investindo em todas as áreas do município, como por exemplo, no setor de saúde e pavimentação urbana, porém, não vamos deixar de trabalhar forte para oferecer as melhores condições e estruturas para que os turistas continuem vindo cada vez mais conhecer as belezas que temos no nosso município. Vale destacar que a nossa comunidade também, com certeza, está desfrutando dos investimentos que administração esta fazendo em vários pontos turísticos do nosso município”, afirma Zanrosso (Colaboração: Agência Criativa).