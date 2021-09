Tentativa de furto de veículo em Jacarezinho

Menor de 16 anos e jovem de 19 anos confessaram a ação

A Polícia Militar recebeu recente solicitação da central 190 de que dois indivíduos tentaram furtar um veículo na Rua Vaciele Iaciura, no Jardim Afonso da cidade de Jacarezinho.

Mostraram para a vítima a foto de um suspeito que foi reconhecido de imediato como um dos autores da ação. Então a PM se deslocou para a residência do suspeito, de 19 anos, que confessou ter tentado furtar o carro com a ajuda de um menor de 16 anos. A equipe então se deslocou para a moradia do menor e apreendeu-o.

Salienta-se que outras vítimas tiveram os veículos arrombados, mas também reconheceram os autores. Os produtos foram recuperados e as partes encaminhadas para a delegacia de polícia civil para as devidas providências.

Foto meramente ilustrativa