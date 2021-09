Tecnoluz apresenta equipes de atendimento em Jacarezinho

Empresa é a nova responsável pela Iluminação Pública da cidade

A empresa Tecnoluz, de Wenceslau Braz, apresentou nesta terça-feira (21) oficialmente suas equipes de manutenção que estão atendendo os serviços de Iluminação Pública em Jacarezinho. A Tecnoluz assumiu os serviços no dia 3 de setembro, e a inspeção é obrigação contratual.

O engenheiro eletricista Aparecido Antonio Alves, servidor concursado da Prefeitura, é o fiscal do contrato e coube a ele atestar, após a inspeção, que as equipes e os equipamentos atendem os requisitos do Edital da Licitação e seguem as normas técnicas NR10, NR12 e NR35, que estabelecem os padrões de segurança em eletricidade, serviços em altura e de operador de guindauto. “Fizemos a inspeção, acompanhados do secretário Fabiano Possetti Neia e dos diretores da Secretaria Municipal de Conservação Urbana, e podemos atestar que a empresa está em conformidade no que se refere às exigências do contrato”, assegura Cido, como é chamado o servidor.

A Tecnoluz disporá de dois veículos equipados para manutenção e duas equipes treinadas, capacitadas e habilitadas para a função, compostas por motorista e eletricista, munidos de equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC). “A empresa dispõe de todas as condições de prestar um serviço de qualidade à população, mas demandará algum tempo, em torno de 30 dias, para que o atendimento seja normalizado. Isso porque ainda há um passivo de lâmpadas queimadas que necessitarão ser substituídas juntamente às que estão sendo solicitadas pelos moradores”, avalia o engenheiro. Na estimativa de Aparecido, cerca de 400 pontos de luz necessitam de reparos em Jacarezinho e Marques dos Reis.



Materiais:

A Tecnoluz é responsável pelos materiais e mão de obra da Iluminação Pública, que abrange os postes nas vias públicas. Os superpostes e Praças têm outra denominação – Iluminação Ornamental – e nesses casos a empresa é responsável apenas pelos serviços. Os materiais serão fornecidos pelo Município.

“A licitação de materiais foi feita à parte, e várias empresas venceram o certame em lotes diferentes. Estamos aguardando as assinaturas dos contratos e publicação para que possamos adquiri-los. A Tecnoluz vai fazer também a manutenção da Iluminação Ornamental, mas depende desses materiais para iniciá-los”, conclui Aparecido.

O secretário Fabiano Possetti lembra que os serviços de Iluminação Pública são custeados com recursos orçamentários do Município, uma vez que a arrecadação da Cosip é insuficiente para cobrir todos os custos. “Esperamos que a substituição das lâmpadas por luminárias LED determinadas pelo prefeito Marcelo Palhares gerem economia nos gastos com as faturas de energia elétrica, assim como diminuam a necessidade de serviços de reparos. Nossa meta é proporcionar um serviço de qualidade à população o mais rapidamente possível”.

Serviço

A Tecnoluz dispõe de vários canais de atendimento aos moradores de Jacarezinho que precisarem entrar em contato com a empresa solicitando reparos da Iluminação Pública.

Telefone: 0800 6001428

WhatsApp: (55) 41 9225-8579

Site: www.tecnoluzengenharia.com.br

As solicitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 22h00; sábados, das 8h00 às 19h00; e nos domingos ou feriados, as solicitações são feitas via secretária eletrônica.