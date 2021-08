Supermercadista agredido e roubado em Quatiguá

Crime aconteceu na própria casa da vítima que mora com a mãe de 87 anos

O supermercadista Alexsandre Xavier (foto), de Quatiguá, morador na rua João Ambrózio, foi agredido durante um assalto na madrugada desta quarta-feira, 04. Dois assaltantes entraram na casa dele exigindo dinheiro.

Conforme relato do empresário, ele estava assistindo televisão, e por volta das 23h10, foi surpreendido pela dupla que chegou “arrombando a porta”.

A ação durou 20 minutos e todo o tempo o morador era ameaçado. Ele ainda foi agredido no pescoço e nas mãos. Os bandidos ainda deram tapas na cabeça da vítima. “Estava meio escuro e o que percebi que um dos elementos vestia roupa escura e portava um revolver cromado e o segundo assaltante usava calça jeans e blusa de moletom escura portando uma faca.”, contou Xavier.

Ainda muito abalado, a vítima conta que mora com a mãe, uma senhora de 87 anos, que ficou em choque assistindo as agressões. Depois de revirarem todos os cômodos, os bandidos fugiram com cerca de R$ 700,00.

Na fuga, os assaltantes deixaram cair um boné, que está em poder da polícia e será encaminhado para perícia(Texto: Jrdiario).