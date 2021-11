Solenidade do Dia da Bandeira Nacional em Jacarezinho

O 2º BPM comemorou o símbolo da soberania do Brasil

Nesta sexta-feira, dia 19, na Sede do 2º Batalhão, em Jacarezinho, os policiais e bombeiros militares participaram da solenidade comemorativa ao símbolo máximo da soberania do Brasil: a Bandeira Nacional.

O evento teve início às 12 horas e foi presidido pelo Subcomandante, Major Márcio Jaquetti, que realizou a leitura da Ordem do Dia, proferida pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira.

A cerimônia de hasteamento e incineração da Bandeira Nacional aconteceu em todas as Unidades da Polícia Militar do Paraná, cuja finalidade foi enaltecer os valores e cultuar as tradições nacionais, sobretudo o símbolo que marcou a criação da nossa pátria, mantendo, assim, vivos os ideais de ordem e progresso, que formam a base da democracia do nosso Brasil!

Segue abaixo, a Ordem do Dia, pronunciada pelo Excelentíssimo Sr. Coronel Hudson Leôncio Teixeira, Comandante Geral da Polícia Militar do Paraná:

“Inicialmente as bandeiras foram concebidas com o intuito de identificar exércitos aliados. Atualmente são utilizadas como símbolo que representa o sentimento de união nacional e demonstram a soberania das nações.

No Brasil, a bandeira foi criada pelo decreto nº 4 no dia 19 de novembro de 1889, logo após a proclamação da república. Composta por quatro cores, retrata com um retângulo verde a pujança das matas brasileiras e exprime por meio de um losango amarelo a profusão das riquezas minerais do solo. Por último, a esfera azul-celeste com estrelas, simboliza o céu brasileiro e seus 27 estados. Ao centro se sobressai uma zona branca com os dizeres “ordem e progresso”.

Cultuar o mais alto símbolo de uma nação, o qual é saudado diariamente nos seios de nossa instituição, faz parte de nossa rotina militar, reafirmando a tradição de amor, respeito e patriotismo. A importância deste culto aos símbolos nacionais, em especial nesta data, a bandeira do Brasil, fortalecem a disciplina militar e o sentimento de patriotismo.

O tremular das nossas bandeiras nos enchem de orgulho, inspirando em cada cidadão, e especialmente em nós militares estaduais, o sentimento de civismo e de amor à terra onde nascemos.

Para nós militares estaduais todo este significado é multiplicado, pois estamos investidos espiritualmente pelo amor ao próximo, pelo espírito de abnegação ao serviço, honra e do sacrifício que nossa atividade nos impõe.

Continuemos sempre com este sentimento de amor à pátria e ao próximo, como mola propulsora de nossas ações dentro da PMPR. “