Abre concurso de presépios em SC

Obras serão expostas na Matriz, capelas e no Santuário



O Diretor de Cultura Departamento de Cultura, Flávio Mello informou tudo – incluindo edital com a ficha de inscrição – sobre o Concurso Cultural de Presépios que a prefeitura de Siqueira Campos está promovendo.

Para acessar o arquivo basta clicar no link abaixo

Edital Concurso de Presépios

Os candidatos também podem realizar as inscrições pelo link abaixo:

https://abre.ai/cHaI

REGULAMENTO

1. Objetivo

1.1. Atrair visitantes a nossa cidade;

1.2. Resgate artístico / cultural;

1.3. Interação e integração – comunidade, artistas e igreja;

1.4. Incrementar os eventos para o fim do ano.

2. Participação

2.1. O concurso consiste na seleção de presépios confeccionados por artistas da cidade de Siqueira Campos, inscritos na forma e no prazo constante no presente regulamento.

2.2. Os trabalhos deverão ser inéditos, ou seja, não podem ter participado de outros concursos ou projetos;

2.3. As obras inscritas deverão estar em condições de serem montadas e expostas até o dia 01 de novembro na Igreja da Matriz e no Santuário (podendo ser expostas posteriormente, também, em capelas e igrejas da cidade de acordo com a preferência do artista), e é de responsabilidade do artista a montagem e desmontagem deles.

3. Requisitos

3.1. As obras confeccionadas deverão obrigatoriamente seguir o tema proposto: o presépio, representação do estábulo de Belém e das figuras que participam do nascimento de Jesus Cristo. Na sua execução deverão estar representadas, no mínimo, as seguintes figuras tradicionalmente reconhecidas como fundamentais:

a. Menino jesus;

b. Virgem Maria;

c. São José;

d. Reis Magos;

e. Pastores;

f. Anjos;

g. Animais;

h. Estrela de Natal.

3.2. Equipamentos e materiais necessários à montagem e apresentação do presépio deverão ser fornecidos pelo inscrito, sendo de sua inteira responsabilidade a salvaguarda dos mesmos.

3.3. O trabalho deverá ter no mínimo – 1 m e 20 cm de comprimento por 60 cm de largura e o máximo de 2 m e 40 de comprimento por 80 cm de largura;

3.4. Os presépios não poderão ser alterados ou retirados antes do término da mostra, sendo de responsabilidade do inscrito a sua manutenção, durante o período de exposição.



Parágrafo único: Só serão permitidos – maquetes e esculturas dentro das especificações do item 3.3.

4. Inscrição

4.1. Consiste no preenchimento de ficha de inscrição (anexo 01), onde constará a

identificação do artista e a técnica, e assinada pelo mesmo;

4.2. Cada artista poderá participar apenas com uma obra;

4.3. As fichas deverão ser entregues ao Departamento de Cultura com sede na biblioteca municipal, no pátio de obras – endereço: rua Marechal Floriano Peixoto, 630, centro – Siqueira Campos .

4.4. O ato de inscrição implica na automática e plena concordância com as normas desse regulamento;

4.5. Caberá exclusivamente à Comissão Organizadora a realização da escolha dos espaços para as montagens dos presépios pela equipe

Classificação

5.1. A classificação dos artistas dar-se-á de acordo com o número de pontuação ao presépio exposto, atribuída pela Comissão Julgadora a ser composta por membros da comunidade indicados pela Comissão Organizadora;

5.2. Critérios para a avaliação e pontuação:

5.2.1 serão adotados os seguintes critérios fundamentais, como sendo: originalidade, criatividade, técnica utilizada, materiais reciclados, como valorização com o Meio Ambiente;

5.2.2 os resultados da seleção e premiação definidos, não cabendo qualquer recurso.

6. Premiação

A premiação consistirá, além do certificado e troféu, em Bolsas de estudos na Unicesumar para:

lugar: 90%;

2º lugar: 80%;

3º lugar: 70%;

4º lugar: 60%;

5º lugar: 50%.

Obs.: o ganhador é livre para presentear qualquer pessoa de seu ciclo social.

7. Data e local da divulgação do resultado do concurso:

7.1. O resultado do Concurso será divulgado no dia 01 de dezembro de 2021.

Obs.: o local inicial será a Casa da Cultura, com a mesma pronta, ou outro lugar a se definir, respeitando,obviamente, as condições relacionadas à Covid-19.