Siqueira Campos busca apoio para todos agricultores

Serviços de manutenção de estradas, pontes, bueiros, silagens e arados

Buscando uma nova ideia de atuação, o Departamento de Agricultura da prefeitura de Siqueira Campos, englobado na Secretaria de Obras, está cada vez mais “dentro das propriedades” de cada produtor rural.

Essa participação mais ativa de acompanhamento e apoio aos pequenos agricultores, faz parte das novas diretrizes empregada pela gestão do atual Prefeito, Luiz H. Germano.

Integra a rotina da equipe técnica realizar visitas de orientações e acompanhamentos em quase todas as propriedades. Somente neste ano de 2022, foram dezenas de visitas em quase todos os bairros rurais.

As mais recentes nas últimas três semanas nos bairros da Palmeirinha, São Lucas, Pinhalzinho, Arroz Doce e Alemoa.

O trabalho utiliza maquinários dentro e fora das áreas. São serviços de manutenção de estradas, pontes, bueiros, silagens e arado, atendendo todas as centenas de agricultores presentes no município.

Recentemente, foram entregues um trator e mais de cem mil reais em equipamentos para a Associação dos Agricultores de Siqueira Campos, através de comodato.

O apoio também se faz presente na Feira dos Agricultores, na qual o departamento cede tendas para cada agricultor poder vender seus produtos nos sábados de manhã.

Foram promovidas também, em parceria com o IDR ( (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) as entregas de sementes de feijão para plantio para famílias de baixa renda; de cesta de alimentos para famílias carentes, e o suporte para o Encontro do Mulheres do Café.