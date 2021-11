Campeonato de Futsal/Veteranos em Siqueira Campos

Início das competições será no primeiro dia de dezembro

O Departamento de Esportes e Lazer do município de Siqueira Campos, informou nesta sexta-feira 19, que estão abertas inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal/Categoria Veteranos – 2021, que terá início no primeiro dia de dezembro.

O campeonato de futsal veteranos, um dos mais tradicionais do Norte Pioneiro, acontece há mais de 20 anos, é disputado no Ginásio de Esportes no período noturno, junto com a Copa Verão.

As equipes só poderão inscrever jogadores acima de 35 anos com exceção do goleiro. As inscrições vão até o próximo dia 24 e poderão ser feitas no Departamento de Esportes e Lazer.

O formato da disputa, segundo o diretor de Esportes Luciano dos Santos, vai depender do número de equipes inscritas. A última campeã foi a equipe, Craques de Segunda, que contou, entre outros, com a participação de Paulo Cesar leite dos Santos, ‘Paulão’, hoje vice prefeito de Siqueira Campos(Reportagem: Davi Baptista/Agência Criativa).